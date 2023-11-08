Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

Эксперты раскрыли действенные способы сэкономить на покупках. По словам исследователей американского университета Бригама Янга, хождение на высоких каблуках приводит к меньшим тратам, поскольку женщины сосредоточены на сохранении баланса.
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