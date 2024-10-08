Владелица этой однушки доверила оформление своего скромного жилища дизайнеру Никите Зубу. Главной задачей было организовать на ограниченных квадратных метрах комфортное пространство для жизни и отдыха.
Как обустроили крошечную питерскую квартиру 25 м²
Комментарии
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лл
лина любимцева
А вещи где хранят? Пальто, плащи, куртки, кофты и юбки? В общем коридоре?
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10 час.
Татьяна Цыганова
Совершенно непонятно где что расположено. Очень неудачные фото. И мест для хранения нет. Эта квартира только под сдачу на короткие сроки.
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4 час.
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