Как обустроили крошечную питерскую квартиру 25 м²

А вещи где хранят? Пальто, плащи, куртки, кофты и юбки? В общем коридоре?

Татьяна Цыганова

Совершенно непонятно где что расположено. Очень неудачные фото. И мест для хранения нет. Эта квартира только под сдачу на короткие сроки.