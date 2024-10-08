Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Татьяна Цыганова
    Совершенно непонятно где  что расположено. Очень неудачные фото. И мест для хранения нет. Эта квартира только под сда...Как обустроили кр...
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    Восхитительно!Как дизайнеры исп...
  • лина любимцева
    А вещи где хранят? Пальто, плащи, куртки, кофты и юбки?  В общем коридоре?Как обустроили кр...

Как обустроили крошечную питерскую квартиру 25 м²

Как обустроили крошечную питерскую квартиру 25 м²

Владелица этой однушки доверила оформление своего скромного жилища дизайнеру Никите Зубу. Главной задачей было организовать на ограниченных квадратных метрах комфортное пространство для жизни и отдыха.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А вещи где хранят? Пальто, плащи, куртки, кофты и юбки?  В общем коридоре?
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10 час.
Татьяна Цыганова
Совершенно непонятно где  что расположено. Очень неудачные фото. И мест для хранения нет. Эта квартира только под сдачу на короткие сроки.
Ответить
4 час.

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