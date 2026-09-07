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Добровинский — об удалении Тюкавина в игре со «Спартаком»: «У капитана должна быть холодная голова»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

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