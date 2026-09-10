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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун принял участие в любительском боксерском поединке в Нигерии

Звезда НБА Джейлен Браун дебютировал в любительском боксе во время поездки в Лагос. Баскетболист опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, на котором он сначала тренируется, а затем выходит на ринг и проводит любительский поединок.

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