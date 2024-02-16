Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    Как-то непонятно, если это правда, назначение начштаба, т.е. его повышение? За косяки конечно в первую очередь отвеча...Просто снятие? То...
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Просто снятие? Тогда ничего не изменится

Просто снятие? Тогда ничего не изменится

Ровно две недели прошло с потери "Ивановца", срок, который позволил бы остыть, трезво оценить произошедшее и принять решение, каким образом противодействовать новым угрозам, расписать обязанности всем участникам от вахтенного ППДСС (формула устарела, требует замены например на сигнально-пулемётную вахту - СПВ )  до КП флота, но результата нет.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
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ВП
Владимир Пастухов
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3 час.
Александр Горбунов
Как-то непонятно, если это правда, назначение начштаба, т.е. его повышение? За косяки конечно в первую очередь отвечает командир, а вот во вторую как раз-таки начштаба, таки он планирует боевую работу! А если не было соответствующего плана, то что мог сделать командир? А если был, а командир этот план игнорировал, то как они вместе уживались?
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1 час.

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