Просто снятие? Тогда ничего не изменится

Это кто разберется ? Шойгу - кавалер масонского ордена врагов России врученный Рокфеллерами ... , ..... или вся та оголтелая русофобская власовщина в армии - генералитет которым погоны раздавали пиндосы(американцы) в 90-х ??? ЧИСТКУ - САНАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В АРМИИ .... , да и по всей стране !!! 10 СМЕРШЕЙ нужно наверное ... !? Вычистить всю гниль , диверсантов врага .... всю эту погань власовщину .... !

Александр Горбунов

Как-то непонятно, если это правда, назначение начштаба, т.е. его повышение? За косяки конечно в первую очередь отвечает командир, а вот во вторую как раз-таки начштаба, таки он планирует боевую работу! А если не было соответствующего плана, то что мог сделать командир? А если был, а командир этот план игнорировал, то как они вместе уживались?