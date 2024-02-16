Ровно две недели прошло с потери "Ивановца", срок, который позволил бы остыть, трезво оценить произошедшее и принять решение, каким образом противодействовать новым угрозам, расписать обязанности всем участникам от вахтенного ППДСС (формула устарела, требует замены например на сигнально-пулемётную вахту - СПВ ) до КП флота, но результата нет.
Просто снятие? Тогда ничего не изменится
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Это кто разберется ? Шойгу - кавалер масонского ордена врагов России врученный Рокфеллерами ... , ..... или вся та оголтелая русофобская власовщина в армии - генералитет которым погоны раздавали пиндосы(американцы) в 90-х ??? ЧИСТКУ - САНАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В АРМИИ .... , да и по всей стране !!! 10 СМЕРШЕЙ нужно наверное ... !? Вычистить всю гниль , диверсантов врага .... всю эту погань власовщину .... !
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3 час.
ВП
Владимир Пастухов
У Сталина давно бы уже парашу драил...
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3 час.
Александр Горбунов
Как-то непонятно, если это правда, назначение начштаба, т.е. его повышение? За косяки конечно в первую очередь отвечает командир, а вот во вторую как раз-таки начштаба, таки он планирует боевую работу! А если не было соответствующего плана, то что мог сделать командир? А если был, а командир этот план игнорировал, то как они вместе уживались?
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1 час.
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