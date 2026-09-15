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Росгвардейцы Ямала выезжали по сигналу «тревога» 324 раза за август

Росгвардейцы Ямала выезжали по сигналу «тревога» 324 раза за август

Ямальские подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в августе 324 раза выезжали на сигнал «тревога» с охраняемых объектов.

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