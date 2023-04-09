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Экономист РЭУ Долгова: подорожают импортные товары с коротким сроком хранения

Экономист РЭУ Долгова: подорожают импортные товары с коротким сроком хранения

РИАМО - 10 апр. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова сообщила, что ослабление рубля к основным иностранным валютам сильнее всего отразится на импортных товарах с коротким сроком хранения.

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