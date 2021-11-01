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Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы достиг 40%

Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы достиг 40%

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о намерении властей принять план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает в том числе отказ от использования труда мигрантов.

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Евгений С
Может эти стройки прикрыть? Что получается - Москва строит жилье на продажу иногородним, получает часть квартир из построенного в собственность, а потом уже за счет бюджета города строит всю инфраструктуру. Вот такой незатейливый бизнес, когда по деньгам город в минусе, строители в плюсе, а город бесконечно пополняется иногородними и все время переполнен приезжими азиатами.....
mullonen
Россияне! Бегите на стройки, узбеков больше нет!

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