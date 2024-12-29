Новогодние огни: 5 простых правил безопасности при обращении с гирляндами

Как правильно выбрать и подключить электрическое украшение, объясняет эксперт В зимние праздники отвлечься от забот в кругу семьи и друзей помогает новогодняя атмосфера — редкий дом сегодня обходится без елки и праздничных гирлянд.
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