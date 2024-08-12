ФСИН проверит сообщения о банкете заключенных в мордовской колонии

Управление ФСИН по Мордовии проведет проверку информации о том, что в одной из колоний республики в июне якобы состоялся банкет с участием заключенных, меню которого состояло из пиццы, шашлыков, арбузов и других блюд и закусок.
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