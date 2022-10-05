Фестиваль «Антоновские яблоки» стал одним из лучших событий гастротуризма в РФ за 2022 г

РИАМО - 5 окт. Фестиваль «Антоновские яблоки» стал одним из лучших мероприятий гастрономического туризма в России за текущий год, в нынешнем году фестиваль проходил в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.