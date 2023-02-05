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Состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области за 2022 год

Состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области за 2022 год

 3 февраля текущего года под председательством руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрия Залыгина состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности Департамента и его территориальных управлений за 2022 год с участием заместителей руководителя, руководителей УСЭК, руководителей отделов и специалистов, передает департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, сообщает редакция сайта ekaraganda  В ходе проведения Коллегии были подведены итоги деятельности государственных органов санитарно-эпидемиологического контроля области за 2022 год и определены задачи на предстоящий период.

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