Состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области за 2022 год

3 февраля текущего года под председательством руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрия Залыгина состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности Департамента и его территориальных управлений за 2022 год с участием заместителей руководителя, руководителей УСЭК, руководителей отделов и специалистов, передает департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, сообщает редакция сайта ekaraganda В ходе проведения Коллегии были подведены итоги деятельности государственных органов санитарно-эпидемиологического контроля области за 2022 год и определены задачи на предстоящий период.