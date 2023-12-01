Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вот и осень пролетела...

Вот и осень пролетела...

Ватная пропагандаНу что, осень завершилась. Можно подводить промежуточные итоги.РоссияС российской экономикой всё хорошо.

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Лягнул Пригожина? Маладэс! Орден мужества Роджерсу от МО!
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