Огненный шквал на востоке Харьковщины. Направление главного удара — Купянск

Западные эксперты просчитывают варианты грядущего российского наступления Постоянные заявления ЦИПсО о неких «военных успехах» самостийной армии — не более чем попытка выслужиться перед Западом, заодно успокоить общество.
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