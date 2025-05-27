FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 924 подписчика

Xiaomi 16 выйдет осенью с HyperOS 3 и Snapdragon 8 Elite 2

Xiaomi 16 выйдет осенью с HyperOS 3 и Snapdragon 8 Elite 2

По данным инсайдеров, HyperOS 3 будет основана на Android 16 и выйдет одновременно с крупными обновлениями от других брендов, включая ColorOS 16 от Oppo, OriginOS 6 от Vivo и MagicOS 10 от HONOR.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх