Xiaomi 16 выйдет осенью с HyperOS 3 и Snapdragon 8 Elite 2

По данным инсайдеров, HyperOS 3 будет основана на Android 16 и выйдет одновременно с крупными обновлениями от других брендов, включая ColorOS 16 от Oppo, OriginOS 6 от Vivo и MagicOS 10 от HONOR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера вызвала глобальную чистку волгоградских силовиков: в СК в шоке от масштабов коррупции
- В России хотят запретить бесплатные роды для мигранток и ввести для всех иностранцев медобслуживание за деньги
- «Никаких жен, детей, бабушек»: Бастрыкин предложил ужесточить правила въезда мигрантов в России
Свежие комментарии