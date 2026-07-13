Нежданный курорт: как сломанный брашпиль подарил нам Масатлан

Морская рутина порой преподносит сюрпризы, которые не способен предугадать ни один капитан. В девяностые годы судоходство ещё дышало романтикой открытых шлюпок и лояльных портовых правил, а контракты длились столько, сколько требовали обстоятельства.
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