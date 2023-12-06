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Люблю русский язык, хотя бы за то, что в нем есть гениальная фраза «да нет наверное»

Люблю русский язык, хотя бы за то, что в нем есть гениальная фраза «да нет наверное»

Беседуют две подружки:— Как ты смогла при всех назвать меня дурой?!— Извини, ты же не предупредила, что скрываешь… С тех пор, как я стала мамой, для меня мужчины делятся на две категории: помогающие затащить коляску в подъезд и уроды.

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