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Украинский эксперт рассказал немцам об успехах русских войск на Сумщине

Украинский эксперт рассказал немцам об успехах русских войск на Сумщине

Признанный нежелательной организацией в РФ немецкий иновещательный официоз DW публикует материал о военной ситуации на сумском пограничье, где российская армия в последние недели пытается создать буферную зону.

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