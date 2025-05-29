Украинский эксперт рассказал немцам об успехах русских войск на Сумщине

Признанный нежелательной организацией в РФ немецкий иновещательный официоз DW публикует материал о военной ситуации на сумском пограничье, где российская армия в последние недели пытается создать буферную зону.
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