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Politico: Глава Пентагона попытается успокоить западных союзников после утечки секретных документов

Перед министром обороны США Ллойдом Остинным стоит задача продемонстрировать уверенность США в возможностях Украины после утечки секретных материалов Пентагона, которые содержали неутешительные прогнозы по ВСУ и истощению запасов вооружения у Киева.

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