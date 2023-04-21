Politico: Глава Пентагона попытается успокоить западных союзников после утечки секретных документов

Перед министром обороны США Ллойдом Остинным стоит задача продемонстрировать уверенность США в возможностях Украины после утечки секретных материалов Пентагона, которые содержали неутешительные прогнозы по ВСУ и истощению запасов вооружения у Киева.
Перед министром обороны США Ллойдом Остинным стоит задача продемонстрировать уверенность США в возможностях Украины после утечки секретных материалов Пентагона, которые содержали неутешительные прогнозы по ВСУ и истощению запасов вооружения у Киева.
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