Счетная палата разоблачает Минспорт, Трусова ждет ребенка, Фьюри завершил карьеру, «СКА – позор» в Ярославле и другие новости

Лена Мисько

В это непростое для страны время, когда отцы и деды этих так горячо оберегаемый РоРо женщин и детей воюют с фашистской нечистью... называть Российских журналистов фашистами, даже образно говоря, вызывает у меня подозрения о гражданской ответственности этого гражданина неизвестно какой страны. А с учётом того, что он изыскивает в словах "СКА Позор Российского хоккея" матерные слова, то возникает вопрос о его дееспособности. И, образно говоря, оправдывать свою полную профнепригодность в тренерской работе, воздействием болельщиков, образно говоря, этот суслик позорит не только себя и клуб СКА, но и бросает тень на весь Российский хоккей. ОБРАЗНО ГОВОРЯ