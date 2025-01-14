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Не только о футболе

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Счетная палата разоблачает Минспорт, Трусова ждет ребенка, Фьюри завершил карьеру, «СКА – позор» в Ярославле и другие новости

Счетная палата разоблачает Минспорт, Трусова ждет ребенка, Фьюри завершил карьеру, «СКА – позор» в Ярославле и другие новости

1. Счетная палата растерзала Минспорт – бюджетные средства используются недостаточно эффективно, а данные по числу занимающихся спортом вызывают сомнения.

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Комментарии
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Лена Мисько
&quot;Ветераны СКА съели Ротенберга&quot;?... неужели:
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5 час.
Лена Мисько
В это непростое для страны время, когда отцы и деды этих так горячо оберегаемый РоРо женщин и детей воюют с фашистской нечистью... называть Российских журналистов фашистами, даже образно говоря, вызывает у меня подозрения о гражданской ответственности этого гражданина неизвестно какой страны. А с учётом того, что он изыскивает в словах &quot;СКА Позор Российского хоккея&quot;  матерные слова, то возникает вопрос о его дееспособности. И, образно говоря, оправдывать свою полную профнепригодность в тренерской работе,  воздействием болельщиков, образно говоря, этот суслик позорит не только себя и клуб СКА, но и бросает тень на весь Российский хоккей. ОБРАЗНО ГОВОРЯ
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5 час.
Лена Мисько
Шоу имени Романа Ротенберга
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4 час.

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