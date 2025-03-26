На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершен монтаж турбины На строящемся первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш успешно завершен монтаж турбины, сообщает Росатом.
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На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершен монтаж турбины На строящемся первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш успешно завершен монтаж турбины, сообщает Росатом.
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