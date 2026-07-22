Под Орлом в ДТП скончался пожилой водитель жигулей

Столкновение «УАЗ Патриот» и жигулей закончилось трагедией. ДТП произошло вчера, 21 июля, в 13:30. В районе 3 км трассы Орел-Калуга внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в жигули под управлением 73-летнего водителя.
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