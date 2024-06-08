Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС.
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