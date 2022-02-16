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Politico: США и Европа пока не согласовали масштаб возможных санкций против России

Politico: США и Европа пока не согласовали масштаб возможных санкций против России

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США и их европейские союзники пока не согласовали масштаб возможных санкций против Москвы в случае эскалации вокруг Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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