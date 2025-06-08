Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 8 июня в беседе с РИА Новости высказал мнение, что лидер киевского режима не хочет забирать тела военнослужащих ВСУ, так как их родственникам придется платить компенсацию.
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