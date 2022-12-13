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Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ, которое перебрасывалось в Марьинку

Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ, которое перебрасывалось в Марьинку

Российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Марьинку – город в ДНР, в котором противник «окопался» ещё с 2014 года и откуда систематически наносит удары по Донецку и другим городам республики, минувшей осенью вошедшей в состав России.

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