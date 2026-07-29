lislis lissil

Киев уже нарывается на международный скандал-при чем-если хохлы попадут в план у россиянам-то они могут рассчитывать на мягкое к ним обращение в плену-но мы не персы-персы снимут с них кожу и заставят сожрать ее-у персов нет моратория на смертную казнь-а в этом они далеко превзошли турок-там что хохлам лучше не нарываться!