Украинские прокси бесчинствуют уже в Ираке Багдад обвиняет Киев в нарушении суверенитета и операциях под чужим флагом Светлана Гомзикова Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Иван Лошкарев Спецслужбы Ирака задержали группу боевиков, которые действовали в интересах киевского режима и были причастны к серии нападений на территории страны.
Украинские прокси бесчинствуют уже в Ираке
Комментарии
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lislis lissil
Киев уже нарывается на международный скандал-при чем-если хохлы попадут в план у россиянам-то они могут рассчитывать на мягкое к ним обращение в плену-но мы не персы-персы снимут с них кожу и заставят сожрать ее-у персов нет моратория на смертную казнь-а в этом они далеко превзошли турок-там что хохлам лучше не нарываться!
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