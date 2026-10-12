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Воронежские новости

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Водители такси в Воронеже рассказали, как сбой «Яндекса» мешает работе

Водители такси в Воронеже рассказали, как сбой «Яндекса» мешает работе

Водители такси в Воронеже столкнулись с проблемами на фоне масштабных сбоев сервисов компании. Таксисты не могут проверить актуальный баланс и вывести заработанные деньги, а часть функций сервиса работает с перебоями.

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