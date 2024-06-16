Милорад Додик: резолюция по Сребренице усилила напряженность в БиГ

В БиГ из-за принятия резолюции ООН по Сребренице возникла крайне острая политическая напряженность, несмотря на то, что она является незаконной, нелегитимной и ни к чему не обязывающей, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик, 16 июня сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».