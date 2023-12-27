Где в Новосибирске оставить подпись в поддержку Владимира Путина на выборах в президенты

Пункты сбора подписей открыты во всех отделениях партии и в крупных торговых центрах.В Новосибирске и области открыли пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента России в марте 2024 года.
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