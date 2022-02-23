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Белый дом увидел в Восточной Украине «зеленых человечков» и назначил их российскими военными

Белый дом увидел в Восточной Украине «зеленых человечков» и назначил их российскими военными

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Белом доме видят «зеленых человечков» в ЛДНР. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «зеленые человечки», которых видят США в Донбассе, ведут себя якобы как российские военные.

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