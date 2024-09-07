Майоркас: власти США разделяют вмешательство в выборы и влияние на них

В США делают различие между иностранным вмешательством в американские выборы и влиянием на них. Об этом на мероприятии, организованном некоммерческой организацией The Texas Tribune заявил министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас.
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