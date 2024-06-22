Появился ещё один эпизод в деле Тимура Иванова: бесследно исчезли 13 млн доз антиковидной вакцины для армии

Сегодня 3,5K прочитали Если до недавнего времени у самого богатого силовика России (так решил Forbes в 2019-ом) Тимура Иванова ещё была какая-то надежда, что его адвокаты «порешают» вопросы и он останется на свободе, то на днях эта надежда рухнула.