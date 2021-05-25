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В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого

В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьера Моравецкого

Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась заявил 25 мая, что попросил прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра республики Матеуша Моравецкого из-за лишних трат во время президентских выборов.

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