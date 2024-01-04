Около 100 человек эвакуируют в Севастополе из-за уничтожения части ракеты

Развожаев: 99 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в Черноречье Около 100 человек эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.
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