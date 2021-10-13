Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса в России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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