Thyssenkrupp сократит 11 тыс рабочих Один из крупнейших производителей стали в Европе сократит более 11 тыс рабочих на своих предприятиях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Thyssenkrupp сократит 11 тыс рабочих Один из крупнейших производителей стали в Европе сократит более 11 тыс рабочих на своих предприятиях.
Свежие комментарии