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Politico: при любом исходе конфликта на Украине Россия выживет, в отличие от противника

Politico: при любом исходе конфликта на Украине Россия выживет, в отличие от противника

Провалившееся украинское контрнаступление и начало новой фазы конфликта между Израилем и ХАМАС заставило кураторов Киева в Вашингтоне задуматься о том, что будет после окончания боевых действий на Украине.

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