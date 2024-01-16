В Челябинской области продукты подорожали на 7,8%

Челябинскстат опубликовал данные об изменении цен за год."Тысячу потратил, ничего не купил", — знакомое ощущение после посещения супермаркета? Тощая авоська, несколько свертков, все, что купили, сразу съели — продовольственная инфляция в Челябинской области в течение года существенно дала о себе знать.