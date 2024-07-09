Американцы: НАТО должна прекратить свое существование

Что бы сказал сейчас Айк? Генерал Дуайт Эйзенхауэр, первый верховный главнокомандующий НАТО в Европе, твердо считал, что его миссия состоит в том, чтобы "вновь поставить европейцев на военные ноги", а не в том, чтобы американские войска стали постоянными телохранителями Брюсселя и Берлина.
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