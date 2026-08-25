От болот до бетонных бункеров: как «Восток» расширяет плацдарм под Ореховом

Группировка войск «Восток» продолжает продвижение на Ореховском направлении. Северо-восточнее города российские штурмовые подразделения освободили село Долинка в Запорожской области, преодолев сложную систему обороны противника с бетонными укреплениями, инженерными заграждениями и постоянной угрозой атак с воздуха.
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