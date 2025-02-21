Путину показали кролика «для Марса» с имплантированным кровеносным сосудом

Главе российского государства Владимиру Путину в ходе выставки передовых разработок на площадке форума будущих технологий показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом, который вырастили ученые «Росатома» в биофабрикаторе.
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