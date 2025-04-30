Вдвое мощнее, чем у Nvidia, но вчетверо хуже по энергопотреблению и втрое дороже. ИИ-кластер Huawei CloudMatrix 384 поступил в продажу

Компания Huawei начала поставки своего нового ИИ-кластера CloudMatrix 384 для китайских клиентов. фото WCCF Tech Это тот самый кластер, который основан на новых процессорах Ascend 910C и вдвое опережает новейший кластер Nvidia GB200 NVL72.
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