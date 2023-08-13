Жизнь русских военных на Западной Украине в 80-90 годах. Ваши истории

Игорь Василевский

Не геть, а гоп. Геть имеет смысл-иди прочь. Бывал я в тех краях. И на самом западе - во Львове, и на самом востоке - Харькове. Разница в ментальности населения, конечно, колоссальная... Левобережье - это русскоязычное и традиционно тяготеющее к России. Хотя... От Харькова до Белгорода -80км, а все узрел по разному. Убитый Харьков и цветущий Белгород. И, соответственно, встречаешь город по одежке.. Огорчла меня украина. Реально. Кроме проезда за 2 русских рубля - ничего примечательного. Продукты буквально на 1 руб были подешевле, но заработки аборигенов... меньше российских чуть ли не в 2 раза. А Львов... Тому, кто хотя бы немного мог размовляти мовою - никаких сложностей. Послевоенное население собственно самого города было достаточно структурированным. Примерно 30-35% - русские, появившиеся в городе после войны. Совершенно обычные люди - русские и есть русские. СТолько же - чисто условно - местная "ЫЛИТА". Те, кто отучились в университете и институтах, опять же - консерватории (а много ли их было в СССР??). Эта публика была демонстративно, типа интеллигентной. Размовляла тильки украинською мовою, не материлась, ибо даже немцы ругаются по-русски, а они этого позволить себе не могли. Что, кстати, у церкви Юра - бандеровской по сути, возле которых снимался фильм 3 мушкетера с известными личностями, не помешало интеллигентным забулдыгам намять им бока -полезли без очереди за топливом для организьмов. И известные имена не помогли. Огребли. Но фильм все равно был снят. Кстати. Кто имеет намерение посмотреть на антураж города - пересмотрите этот фильм. Типичный город средневековья. Улочки, мощеные плиткой, уже лежащей лет 200-250. В связи с теснотой улиц - специально заказанные на Шкоде, в ЧССР, трамваи и троллейбусы - на 1 сидушку по левой стороне. Не протолкнуться... И третья часть - горячо "любимая" обеими вышепоименованными категориями - так называемые рогули.При советской власти во Львове только приличных заводов было почти 170. Львовский автобусный, например, производстводля задних мостов к Икарусамвенгерским. Я уже не говорю л телевизионном - Электроны, завод кинескопов, фабрики кондитерская Светоч - более половина продукции за бугор, на валюту, мебельная. Танко и радиолокационный ремонтные заводы, авиазавод, не говоря о всякой радиооборонке. Опять же - ликерка и пивняк - Колос... А населения всего прописанного было 650 тыс. А руки рабочие где взять? В местных окресных селах. И доезжало ежеутренне....не посчитать. И разговаривала эта категория... Что то бормотала, для окружающих непонятное, но при этом была эта масса агрессивна, злобна и не очень образована. В значительнойчасти они имели хорошо скрываемую от окружающих родню по Канадам и прочим штатам. И оттуда те им в уши пели какие москали кляти и шо их треба на гиляку и ножи Но все стремились у Львив... А на производствах очереди на жилье выстраивались... лет на 25-30. Дом свой, конечно, можно было купить... На окраине... Тыс за 50 руб. Повторяю - за 50-60 тыс. Правда, с городиком (огородиком сот в 4-6), вышнею и горихом (грецким орехом) у садочку. Поэтому те, кто поумнее - двигали с заводов в прапора, где их сроки ожидания жилья сокращались до 10-12 лет. Сложно было местному рагулю что то пискнуть против военного, если последний не хамил изначально сам. Город то был столицей Прикарпатского Военного округа. Штаб, части обеспечения... Войск было... Кстати, для любопытных. Стадион возле окружнойгостиницы, и где планировались олимпийские 80 г. стрельбы, построен руками губарей. Кто служил, тот в теме. На этой самой гауптической вахте еждневно содержалось 55-60 особо дисциплинированных воинов, представлявших весь Советский Союз. Плюс местные менты страшно дорожили местом службы, устраивались за взятки, а поэтому - любого пискнувшего громко что то про "хай живе" - быстро в зверинец. Ну, а почему это рагулье расползлось по всей остальной нынче стр 404 - история другая... НО... Русские были там чужими. Не принимала хохлосреда русского. Проще жениться на ортодоксальной евгейке, чем войти в семью рагуля. Лично знаю одного не состоявшегося в национальной армии офицера по простой причине - он не мог три раза сдать экзамен по языку. Правда, у меня в голове не укладывается, как может офицер предать свою присягу, даже стране, которой нет?? А здесь, на ленте, такие, увы, присутствуют... Она, присяга, дается не эльцыну и Путину. Она дается своему народу. Встречался по жизни и с такими, кто с окраины выехал. Их очень немного. Очень.Подавляющее число офицеров подписало контракты с ВСУ и...было тихо отправлено в запас. Ибо подрастали новые, идеологически выдержанные в неонацистском духе, офицеры.. Да и пенсии майор, ушедший на пенсию при СССР получал меньше прапоршика, уволившегося уже при кучме и прочих тварях небожьих... Вот такие пироги и пирожки...