ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мы частенько комплиментарно освещаем тему переезда иностранцев из западных стран в Россию.
Спасибо, что приехали. И отдельное спасибо, что выметаетесь
Комментарии
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АЧ
Андрей Чернышев
И приоритеты создавать в первую очередь славянам а не хачам. В госструктуры только славянам.
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7 час.
Владимир Уральцев
Всё население Америки - эмигранты со всего мира... Создать законы для чужестранцев - не трудная задача. И вперёд, к мировому консенсусу!
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5 час.
ВераВерная
А никто и не говорит, что надо чохом всех иностранцев принимать. Туристы - да на здоровье, пусть едут, тратят деньги, веселятся, набираются впечатлений, а потом дома рассказывают, как в России здорово. А вот тех, кто собирается сменить своё место жительства на ПМЖ в РФ, конечно, надо пропускать через фильтр. Изучить биографию со всех сторон, а уж потом выносить решение по эмиграции. Пока те иностранцы, что обосновались в России, и о которых нам СМИ рассказывают, вызывают чувство уважения, они не присосались к бюджету, а стараются сами создать что-то полезное для жителей, строятся, организовывают фермы и берут брошенные земли в пользование, выращивают овощи, разводят сады. Что плохого? И дети у них все при деле, а не болтаются по улицам, и не прессуют местное население. Пусть живут иностранцы. От них пользы больше, чем от наших иных бездельников.
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5 час.
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