Спасибо, что приехали. И отдельное спасибо, что выметаетесь

ВераВерная

А никто и не говорит, что надо чохом всех иностранцев принимать. Туристы - да на здоровье, пусть едут, тратят деньги, веселятся, набираются впечатлений, а потом дома рассказывают, как в России здорово. А вот тех, кто собирается сменить своё место жительства на ПМЖ в РФ, конечно, надо пропускать через фильтр. Изучить биографию со всех сторон, а уж потом выносить решение по эмиграции. Пока те иностранцы, что обосновались в России, и о которых нам СМИ рассказывают, вызывают чувство уважения, они не присосались к бюджету, а стараются сами создать что-то полезное для жителей, строятся, организовывают фермы и берут брошенные земли в пользование, выращивают овощи, разводят сады. Что плохого? И дети у них все при деле, а не болтаются по улицам, и не прессуют местное население. Пусть живут иностранцы. От них пользы больше, чем от наших иных бездельников.