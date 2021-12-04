Росстат одержал победу на бумаге: Сократил число нищих на 2,2 млн человек

Елена Марченко

Ещё эти же чиновники,которые сейчас нас гнобят бесстыдно с разрешения президента,говорили,что "..в СССР была сплошная ложь"!--Уж такой дикой брехни,как мы слышим и видим вокруг нас СЕЙЧАС-даже никто бы в годы СССР не представил!Брехня с пенсионным возрастом,брехня с эпидемией-бессовестное нагнетание ужаса в своих корыстных целях, брехня с ценами,разрешение воровать кому ни попадя из верхушки,сколько могут унести,брехня с прививками-замешаны все главные люди в наживе на этом!Притеснения и насилие в "добровольно-принудительной "вакцинации!Кто хочет-уже привился,А Путин с лучезарной улыбкой говорит о добровольности,тут же те,кто гребут за это деньги, нагнетают волну об очередной несуществующей волне болезни.!Какое бесстыдство это всё! Я родилась в 1952 году,почти семьдесят мне,переболела этим ковидом-почти не заметила как.Погрипповала ,только вот нюх потеряла на два месяца, но такого безобразия,какое происходит везде в стране СЕЙЧАС-не видела прежде никогда!Разве мы не атомная держава?Почему Путин прогнулся под сионистов ротшильдов,морганов и прочих? Почему Путин слушает ВОЗ-частную политическую организацию педерастов и педофилов?Где наши честные медики,-их пригнули,как и остальных,о думцах молчу,--там все против простого народа,хотя и живут за наш счёт! С их одобрения и инициативы нас уничтожают и подвергают геноциду уже 30 лет. Их оттуда,сверху, уже не убрать........Но они не понимают,что их уничтожат также, как они инициируют наше уничтожение.Их,как и нас-ничто не спасёт уже! https://3rm.info/main/85631-golikovy-soznatelno-ubivajut-narod-radi-milliardov-glava-minpromtorga-napomnil-o-tom-kto-nazhivetsja-na-prinuditelnoj-vakcinacii.html