В ЦАХАЛ заявили об отсутствии обещания не наносить удары по югу сектора Газа

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга 12 ноября заявил, что Израиль никогда не брал на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии