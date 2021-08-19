Комсомольская правда

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Полиция не нашла взрывчатку в "заминированной" машине у конгресса США

Сотрудники полиции в США не обнаружили взрывного устройства в автомобили у здания конгресса страны. 19 августа мужчина припарковал свой внедорожник неподалеку от Библиотеки конгресса США в Вашингтоне и объявил, что внутри якобы находится бомба.

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