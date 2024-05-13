Названы самые доходные ПИФы в апреле 2024 года

Апрель назвали самым успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций. В этот период практически все розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) достигли роста стоимости пая, хотя и значительно меньшего, чем в марте, пишет «Ъ».
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