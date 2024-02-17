Потеря Авдеевки как аргумент: Зеленский призвал усилить поддержку Украины на Мюнхенской встрече по безопасности

Глава киевского режима, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, попытался избавить своих союзников от военной усталости и усилить их финансовую и военную поддержку на фоне сдачи Авдеевки.
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